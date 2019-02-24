عاجل ...السيسي يفتتح القمة العربية الأوربية

وقال السيسي، في كلمته، خلال افتتاح القمة، التي تعقد في شرم الشيخ المصرية، اليوم الأحد 24 فبراير / شباط، إن هناك تحديات تواجهها الدول العربية والأوربية منها الهجرة والإرهاب، مشيرا إلى أن خطر الإرهاب ينتقل مثل الوباء في العالم بطرق عدة.

وتابع: "إننا اليوم في أشد الحاجة للتعاون للقضاء على الإرهاب، الذي يختلف عن المعارضة السياسية"، مشيرا إلى أن مصر طرحت مصر رؤية للتفرقة بين حقوق الإنسان والإرهاب.

وعن القضية الفلسطينية قال السيسي إنها تمثل إحدي النقاط المهمة، وإذا تم حلها سيكون هناك استقرار في المنطقة، محذرا من تداعيات استمرار النزاع الفلسطيني، مؤكدا على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وحذر الرئيس المصري من ترك الملفات الملتهبة في ليبيا وسوريا واليمن، مشيرا إلى أنه سؤجج الصراعات وسوف نسأل عن ذلك.

وتابع: "لا توجد حلول سحرية لحل المشكلات، ولكن علينا البحث عن خطوات منها إعادة الأمن للشعوب، وعلينا تعزيز التعاون في ظل المواطنة بعيدا عن الطائفية".

وقال: "لا يمكن الاعتداد بدعوات هدم الدول ولكننا مع حقوق الشعوب.

وتساءل: "ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمواجهة شاملة للارهاب"، مضيفا: "في إطار ذلك نؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لكل بنودها ومعاقبة المقصرين.

وأضاف السيسي: لقد تحولت منطقتنا من منطقة صراعات لمنطقة نجاحات".

ولفت الرئيس المصري، خلال افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى إلى تعدد التحديات المشتركة وتعدد الفرص عن طريق التعاون والاستثمار في إطار التعاون وليس التنافس، مشيرا إلى أن التعاون لضمان الهجرة الآمنة يحقق العديد من المصالح.

ونوه السيسي إلى أهمية منع الاتجار بالبشر وأن نضع أسباب التحديات، مشيرا إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين ويتمتعون بكل الحقوق رغم الظروف الصعبة.

وقال: "مصر نجحت في منع الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.

ووجه السيسي حديثة في الختام إلى الشعوب العربية والأوربية بعدم النظر لدعوات التفرقة بين الشعوب ودعا لقبول الآخر ومجال أوسع من القيم الإنسانية.

يتبع…