اليمن: سقوط #مليشيا_الحوثي أمام #حجور هو دافع لكل القبائل للانتفاضة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن السقوط المدوي لـ”المليشيا الحوثية أمام بسالة أبناء حجور، هو دافع لكل القبائل اليمنية للانتفاضة على المليشيا واستعادة اليمن الجمهوري.
وتفصيلاً، قال الإرياني في تغريدات على تويتر: تشن المليشيا الحوثية الإيرانية منذ شهر هجومًا بربريًا على أبناء مديرية كشر مستخدمة جميع أنواع الأسلحة وتقصف وتحاصر القرى والمنازل وتمنع عنهم إمدادات الغذاء والماء والدواء، في سياسة عقاب وإبادة جماعية، وفي ظل صمود أسطوري لقبائل حجور، الأبطال المدافعون عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم.
وأضاف: رغم عدم توازن القوة بين الطرفين، تحشد المليشيا الحوثية طوال شهر كل قوتها وكتائبها الخاصة وسلاحها الثقيل لكسر حجور، وتعود كل مرة تجر أذيال الهزيمة والخزي والعار وجثث صرعاها وجرحاها، وتساقط كل رهاناتها في تطويع المنطقة وأبنائها الأبطال لصالح مشروعها الإمامي الكهنوتي المتخلف.
واختتم: السقوط المدوي لـ”المليشيا الحوثية” أمام بسالة أبناء حجور هو دافع لكل القبائل اليمنية للانتفاضة على المليشيا واستعادة اليمن الجمهوري، فحجور هي بوابة النصر ومعركة كل اليمنيين الأحرار، وعلى قبائل حجة وعمران والمحويت إسنادها عبر قطع خطوط الإمداد وتفجير انتفاضات لتشتيت العدو واستنزافه.
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