شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بشركة استيراد «أرز» وتغريمها 5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الأحد، التشهير بشركة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز وغرَّمتها 5 ملايين ريال، مع نشر إعلان التشهير في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة؛ لمخالفتها نظام المنافسة.
وقالت الهيئة في إعلان التشهير المنشور، إن مخالفة الشركة تمثلت في اتفاقها مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية.
وبناءً عليه صدر ضدها حكم يقضي بتغريمها 5 ملايين ريال مع التشهير بها، ونشر الحكم على نفقة المخالف، وأيدت الحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
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