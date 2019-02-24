روسيا: استفزاز فنزويلا يعد تدخلا سافرا في شؤونها

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اعتبر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، الاستفزازات ضد فنزويلا والمتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد. وقال كوساتشيف: إن "روسيا تراقب عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا، الذي كما يبدو، ستتبعه استفزازات هدفها خلق نزاع وهمي ضد نظام مُستبد بحق مواطنين أحرار في بلده"، مشيرًا إلى أن هذه الاستفزازات ليست سوى تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بين السلطة والمجتمع، وهو ما لا يقبله القانون الدولي، حسب "سبوتنيك".
وشدد على أن العلاقة بين السلطة والمجتمع شأن سيادي لفنزويلا وشعبها، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، موضحا أن هذه السيادة تعود لإرادة شعب فنزويلا، حتى وإن كان الآن منقسمًا إلى أحزاب، ولكن لا يمكن، تحت أي ظرف التدخل فيها من الخارج، سواء كان ذلك من الولايات المتحدة أو من أراضي دول خاضعة للنفوذ الأمريكي. وأعلنت
وشدد على أن العلاقة بين السلطة والمجتمع شأن سيادي لفنزويلا وشعبها، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، موضحا أن هذه السيادة تعود لإرادة شعب فنزويلا، حتى وإن كان الآن منقسمًا إلى أحزاب، ولكن لا يمكن، تحت أي ظرف التدخل فيها من الخارج، سواء كان ذلك من الولايات المتحدة أو من أراضي دول خاضعة للنفوذ الأمريكي.
وأعلنت المعارضة الفنزويلية أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد بدأ أمس، بينما ترفض السلطات الفنزويلية بشكل قاطع السماح لها بالوصول إلى أراضي البلاد، وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو أن بلاده تغلق حدودها مع البرازيل وكولومبيا، فيما أغلقت بالفعل الحدود البحرية مع جزر الأنتيل الصغرى.
كانت وزارة الخارجية الروسية قد رفضت بشكل قاطع تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية لفنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تتم وفقا للقوانين الدولية.
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