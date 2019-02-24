إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف بالقدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى فى القدس من منزله، بحسب مصادر فلسطينية. وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية: "اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف سيكون له تداعياته لما يمثله"، مضيفا "يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة حيث تم افتتاحه ورغم أن العملية جرت بهدوء تام"، وفقا لـ"رويترز". ونجح المصلون الفلسطينيون، الجمعة، في فتح مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المغلق بأمر من السلطات الإسرائيلية منذ العام 2003،

ورفعوا علم فلسطين وسط صرخات وتكبيرات ابتهاجًا بهذا العمل الذي يعد سابقة، حيث استطاع المصلون أداء الصلاة في جميع جنبات المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة.وبلغ عدد المصلين الفلسطينيين نحو 60 ألف مصل، توافدوا وأدوا صلاة الجمعة رغم الإجراءات الإسرائيلية، حيث نشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة في أرجاء مدينة