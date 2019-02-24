انت الان تتابع إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف بالقدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى فى القدس من منزله، بحسب مصادر فلسطينية. وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية: "اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف سيكون له تداعياته لما يمثله"، مضيفا "يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة حيث تم افتتاحه ورغم أن العملية جرت بهدوء تام"، وفقا لـ"رويترز". ونجح المصلون الفلسطينيون، الجمعة، في فتح مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المغلق بأمر من السلطات الإسرائيلية منذ العام 2003،
ورفعوا علم فلسطين وسط صرخات وتكبيرات ابتهاجًا بهذا العمل الذي يعد سابقة، حيث استطاع المصلون أداء الصلاة في جميع جنبات المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة.وبلغ عدد المصلين الفلسطينيين نحو 60 ألف مصل، توافدوا وأدوا صلاة الجمعة رغم الإجراءات الإسرائيلية، حيث نشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة في أرجاء مدينة
ورفعوا علم فلسطين وسط صرخات وتكبيرات ابتهاجًا بهذا العمل الذي يعد سابقة، حيث استطاع المصلون أداء الصلاة في جميع جنبات المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة.
وبلغ عدد المصلين الفلسطينيين نحو 60 ألف مصل، توافدوا وأدوا صلاة الجمعة رغم الإجراءات الإسرائيلية، حيث نشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة في أرجاء مدينة القدس وقرب بوابات الحرم القدسي وفي شوارع البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد.وتأتى عملية الاعتقال بعد يومين من فتح مجلس الأوقاف الأعلى في القدس لباب مصلى مجلس الرحمة المغلق بقرار من الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية بيانًا قالت فيه: إنها "ستعتقل كل من شارك في خرق قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.