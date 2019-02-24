فيديو| سفيرة السعودية في واشنطن.. محطات بارزة في حياة الأميرة ريما

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في قرار تاريخي، أعلنت المملكة العربية السعودية تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة للرياض لدى واشنطن.

وصدر أمر ملكي في وقتٍ متأخر من مساء أمس السبت، تم بموجبه تعيين الأميرة ريما (44 عامًا) سفيرة لبلادها في الولايات المتحدة كأرفع منصب سياسي تتقلده امرأة في السعودية.

وتتسلم الأميرة منصبها الجديد خلفًا للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي تم تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع.

وولدت الأميرة ريما في الرياض عام 1975، ورافقت والدها الأمير بندر وهي في التاسعة من عمرها إلى واشنطن عام 1984، إبان توليه منصب سفير الرياض في واشنطن.



ووجدت الخطوة الرسمية صدى واسعًا في المملكة، لاسيما بين النساء اللاتي رحبن بها بوصفها مؤشرًا جديدًا وجديًّا على مضي قادة المملكة في تمكين النساء وتعيينهن في المناصب القيادية.

حصلت ريما على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف والآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن، وعرفت كمتحدثة لبقة تتقن اللغة الإنجليزية ولها مشاركات في العديد من الفعاليات أهمها دافوس.

تولت منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي في أغسطس 2016، وعينت في أكتوبر عام 2017 رئيسةً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

عرفت كسيدة أعمال وتولت العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات.

تم اختيارها في سبتمبر 2014 ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأقوى 200 امرأة عربية، كما تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين التي أصدرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية 2014.

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