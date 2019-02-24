شكرا لقرائتكم اعتقال مئة انفصالي في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي، واشنطن - رويترز، أ ف ب - | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 21:55

اعتقلت الهندية أكثر من 100 انفصالي، خلال مداهمات في إقليم كشمير، في اطار حملة على جماعات قد تثير مشكلات قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار (مايو) المقبل.



ويأتي ذلك بعد مقتل عشرات الشرطيين الهنود بتفجير انتحاري بسيارة ملغومة قبل أكثر من اسبوع. وأثار الهجوم توتراً بين نيودلهي وإسلام آباد، اذ حذرت الحكومة الهندية من أنها ستلجأ الى كل الخيارات للردّ على الاعتداء الذي أعلنت جماعة «جيش محمد» المتشددة مسؤوليتها عنه، علماً انها تتخذ باكستان مقراً.

وبين المعتقلين في الإقليم عدد كبير من قياديّي «الجماعة الإسلامية»، وهي منظمة تسعى الى استقلال كشمير عن الهند، اذ أوقفت السلطات زعيم الجماعة عبد الحميد فياض، وياسين مالك زعيم «جبهة تحرير جامو وكشمير» التي تسعى الى الانفصال عن الهند وباكستان. وأدت الاعتقالات الى عنف في كشمير، إذ رشق محتجون الشرطة بحجارة، وردّت بإطلاق غاز مسيّل للدموع.

وقال مسؤول بارز في الشرطة: «وصول مزيد من القوات واعتقال قياديين وناشطين من الجماعات الانفصالية، جزء من عمل في إطار الانتخابات نأخذه على عاتقنا لضمان انتخابات حرة ونزيهة. لن يُسمح بالحملات المناوئة للانتخابات وسيُعتقل الانفصاليون لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الإقليم».

إلى ذلك، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الوضع بين نيودلهي وإسلام آباد «خطر جداً». واستدرك ان علاقات الولايات المتحدة مع باكستان باتت «أفضل كثيراً» أخيراً، وتابع أن بلاده قد ترتّب لعقد اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين.