شكرا لقرائتكم البشير يعين وزير الدفاع نائباً أول له خلفاً لحليفه صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 02:18

عيّن الرئيس السوداني عمر البشير أمس الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول له خلفاً لحليفه منذ فترة طويلة بكري حسن صالح غداة إعلانه حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد احتجاجات شعبية. فيما رفض منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان أمس إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وتعديلات حكومية، مؤكدين أنها لن تثنيهم عن الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه عن الحكم.



وجاء التعيين بموجب مرسوم جمهوري أصدره البشير أمس، ليخلف بن عوف، النائب الاول للرئيس سابقاً صالح الذي كان فريقاً أول بالجيش وكان يتنقل بين المناصب منذ الانقلاب الذي أوصل البشير الى السلطة قبل ثلاثة عقود.

وهي المرة الأولى التي تتم إقالته فيها. وسبق أن شغل مناصب وزارية بينها الداخلية والدفاع. ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس البشير الجمعة حالة الطوارئ في البلاد لمدة سنة و»حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات».

ويشغل عوض محمد احمد بن عوف منصب وزير الدفاع منذ عام 2015 وسبق له أن شغل مناصب نائب رئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات العسكرية.

وأعاد البشير تعيينه أيضاً وزيراً للدفاع بعد حل حكومة النائب الاول السابق للرئيس بكري حسن صالح.

ورفض منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان أمس إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وتعديلات حكومية، مؤكدين أنها لن تثنيهم عن الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه عن الحكم.

ونظراً الى أن البلاد «تجتاز مرحلة هي الأصعب في تاريخها الوطني»، أعلن البشير في خطاب للأمة مساء الجمعة «حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات»، وفرض حالة الطوارئ لمدة سنة.

وأفاد تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات ويضمّ أحزاباً معارضة وتجمّع المهنيين السودانيين، في بيان بأن «إعلان حال الطوارئ يعكس حال الهلع داخل النظام». وأضاف «سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفها في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام».

ورأى حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أن «حل الحكومات ... وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضراً خلال ثلاثين عاماً». وأضاف أن «الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام».

وفي رد على الخطاب أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير.

وفي وقت متأخر الجمعة خرجت تظاهرة في شوارع أم درمان لكن سرعان ما واجهتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع، وفق شهود. ووفق مركز «مجموعة الأزمات الدولية» للدراسات، فإن الوضع في السودان يمكن أن يتفاقم أكثر بعد فرض حالة الطوارئ. وخشي الباحث في المركز وريتي موتيغا من أن «البشير سيركز سلطاته وبذلك سيفتح الباب أمام مواجهة مع الحراك الاحتجاجي قد تتجه إلى العنف».

ولم يحدد البشير متى سيشكل حكومة جديدة «بكفاءات مقتدرة» تحتاج إليها البلاد وفق ما قال.

وبعد ساعات على الخطاب أصدر البشير مرسومين جمهوريين عين بموجبهما 16 ضابطاً في الجيش وضابطين أمنيين ولاة لولايات البلاد الـ18. وأعلن ايضاً أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل سيحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة.

ومنذ انطلاقة الاحتجاجات وتوسعها في العاصمة الخرطوم والعديد من المدن في البلاد، شن جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني حملة لوأدها.

وتقول الحكومة إن 31 شخصاً قتلوا في أعمال عنف متصلة بالتظاهرات، في ما تقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن عدد القتلى يبلغ 51 على الأقل.

واعتقل الجمعة رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني كما أكد شقيقه علي ميرغني الذي قال إنه لا يعرف مكان الصحافي.

وكان الصحافي قال في وقتٍ سابق في حديث لقناة «سكاي نيوز» العربية إن إجراءات البشير لن توقف حركة الاحتجاجات. وقام عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات أيضاً بمصادرة عدد صحيفة «التيار» أمس، وفق علي ميرغني.

والإعلام دائماً مستهدف من قبل جهاز الأمن والاستخبارات، خصوصاً لدى نشر مقالات منتقدة للحكومة.