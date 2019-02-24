شكرا لقرائتكم قرار يمهد لإعدام راهبين سابقين في قتل رئيس دير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – رحاب عليوة | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 21:55

قررت محكمة جنايات دمنهور أمس إحالة أوراق الراهبين السابقين أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري على مفتي مصر تمهيداً لإعدامهما في اتهامهما بقتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس، وحددت المحكمة جلسة 24 نيسان (إبريل) المقبل للنطق بالحكم.



وكانت قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أثارت جدلاً واسعاً، إذ تعد الجريمة الأولى التي يقتل فيها رئيس دير داخل قلايته، ويُتهم فيها رهبان من الدير ذاته، وتعود الواقعة إلى 29 تموز (يوليو) الماضي، وكانت الكنيسة المصرية جردت الراهبان من رتبتهما الدينية لمخالفات، قبل توجيه النيابة العامة التهمة إليهم.

وتداولت وسائل إعلام محلية صوراً للمتهم الثاني فلتاؤوس خلال الجلسة أمس، ممتداً على سرير طبي ويقرأ في كتاب ديني، وسبق وحاول المتهم الانتحار بإلقاء نفسه من الدير وقطع شريان يده، قبل أن يتم إسعافه. ويأتي قرار المحكمة أمس بإحالة أوراق القضية على المفتي لتقصي الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، وهو الرأي الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، بعد جلسات عدة في القضية، نفى فيها المتهمان ما سبق واعترفا به أمام النيابة من قتلهما المجني عليه.

وكانت النيابة العامة شكلت فريقاً للتحقيق في القضية، قام بالاستماع لأقوال 145 راهباً وأسقفاً في دير الأنبا أبو مقار في وادى النطرون (غرب مصر)، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في الدير لفحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها، ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جريمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن المؤبد (25 سنة) في حق الفنان طارق النهري و9 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ «أحداث مجلس الوزراء»، كما قررت سجن حدثين لمدة 10 سنوات، وبرأت 20 آخرين من التهم المنسوبة إليهم. وتعود وقائع القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011، إثر تظاهرات رافضة لطريقة حكم البلاد عقب ثورة كانون الثاني (يناير). وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر والتعدي على قوات الأمن ومؤسسات عامة وحرق المجمع العلمي.

وفي غضون ذلك، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد في حق 18 متهماً في القضية المعروفة بـ «أحداث شغب بولاق»، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين، لتصبح الأحكام نهائية. وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة معاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد و16 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم « القتل العمد والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة».