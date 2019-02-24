شكرا لقرائتكم ترامب يرشّح سفيرة أميركية لخلافة هايلي ويستعد لمعركة مع الديموقراطيين حول «الطوارئ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 22:01

رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سفيرة بلاده في أوتاوا كيلي كرافت لتكون مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفاً لنيكي هايلي التي استقالت أواخر العام الماضي.



وكتب في «تويتر»: «كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا، ولا يساورني شك بتمثيله، بقيادتها، على أعلى مستوى».

وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بكرافت، معتبراً انها «كانت مدافعة رائعة عن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية (الأميركية) في كندا، وهي مؤهلة جداً لتؤدي العمل ذاته في الأمم المتحدة».

ويحتاج تعيين كرافت في المنصب مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي، علماً ان ترشيحها جاء بعد اسبوع على سحب التداول بالخيار السابق لترامب، وهي الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت التي كانت مذيعة في شبكة «فوكس نيوز»، في ظلّ انتقادات بأنها تفتقر الى الثقل المطلوب لهذا المنصب الديبلوماسي البارز.

وبرز اسم كرافت لنيل المنصب الأسبوع الماضي، بعدما أوصى بذلك ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. لكن مسؤولاً في البيت الأبيض لفت الى ان كرافت لن تكون على درجة وزير، كما كانت هايلي، لأن ترامب قرر خفض مستوى المنصب.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن كرافت التقت ترامب وبومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون في المكتب البيضاوي الجمعة. ونقلت عن مصدر أن كرافت اعتُبرت مفاوضة صعبة في ما يتعلّق باتفاق تجاري أميركي جديد مع كندا والمكسيك، كما أسّست علاقات عمل جيدة مع الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، بوصفها سفيرة للولايات المتحدة لدى كندا.

وإذا صادق الكونغرس على تعيين كرافت، ستؤدي مهمة صعبة تتمثل في الدفاع عن السياسة الخارجية لترامب، القائمة على مبدأ «أميركا أولاً»، وتجاوز انتقاداته للأمم المتحدة، في وقت تعمل على حشد الديبلوماسيين لدعم سياسات واشنطن.

وستواجه كرافت أيضاً تحديات، بينها مناصرة جهود الولايات المتحدة لاحتواء النفوذ الإقليمي لإيران وضمان استمرار العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية، في وقت تتفاوض واشنطن مع بيونغيانغ لإنهاء برنامجيها النووي والصاروخي.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر إنه يتطلّع الى العمل مع كرافت، إذا صادق الكونغرس على اختيارها. وأضاف: «آمل بأن تواصل كرافت، كما كانت نيكي هايلي، مدّ جسر بين واشنطن والأمم المتحدة فيما نحتاج أكثر من أي وقت إلى أن تكون أميركا منخرطة مع الأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وملتزمة قيمنا المشتركة وفي مقدمها حقوق الإنسان».

وكيلي كرافت (56 سنة) هي امرأة أعمال من ولاية كنتاكي، متزوجة من جو كرافت الذي يرأس شركة تُعتبر ثاني أبرز منتِج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدّرت مجلة «فوربس» ثروته عام 2012 بنحو 1,4 بليون دولار.

وكانت كرافت داعمة قوية للرئيس جورج بوش الابن الذي عيّنها خلال عهده، مندوبة لدى الأمم المتحدة حيث مثّلت واشنطن في اجتماعات المنظمة الدولية. وباتت عام 2017 أول امرأة تشغل منصب سفيرة للولايات المتحدة في أوتاوا.

وتُعتبر كرافت من أبرز المتبرعين للحزب الجمهوري، وذكرت منظمة «أوبن سيكريتس» المعنيّة بتحرّي المال في عالم السياسة، أن جو كرافت تبرّع بمليون دولار لصندوق احتفال تنصيب ترامب عام 2017، وبـ371 ألف دولار لمرشحين جمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018.

الى ذلك، أعلنت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت بعد غد على قرار لإنهاء حال طوارئ وطنية أعلنها ترامب الاسبوع الماضي، للتحايل على الكونغرس من أجل الحصول على تمويل فيديرالي قيمته 5.7 بليون دولار لتشييد جدار عند الحدود مع المكسيك. وانتقدت إعلاناً «غير قانوني» لحال الطوائ، معتبرة انه ليس منطقياً. واضافت: «ليس هناك دليلاً يدعم الادعاء غير الصحيح للرئيس بوجود أزمة عند الحدود. إنه ليس فوق القانون».

لكن ترامب تعهد رفض القرار في حال وصل الى مكتبه، وسأل صحافيين «هل سأستعمل الفيتو ضده؟ مئة في المئة». واعرب عن ثقته بأن الكونغرس لن يكون قادراً على إبطال الفيتو، علماً ان ذلك يحتاج غالبية ثلثَي الأصوات في مجلسَي النواب والشيوخ، ما يعني أن على جمهوريين التصويت ضد ترامب.

ورفعت 16 ولاية دعاوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الطوارئ، لكن إدارة ترامب واصلت مساعي جمع 6,6 بليون دولار من أموال فيديرالية، غالبيتها من وزارة الدفاع.