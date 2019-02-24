شكرا لقرائتكم الشرطة الجزائرية توقف 41 شخصاً شاركوا في تظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 01:26

أعلنت الشرطة الجزائرية أمس، أنها أوقفت 41 شخصاً من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات الجمعة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان (ابريل) المقبل.



وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني «أن مصالحها سجلت (...) توقيف 41 شخصاً، للإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات».

ويظهر العدد القليل للموقوفين على رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين ان المسيرات والاحتجاجات جرت من دون تسجيل حوادث تذكر بخاصة أن الشرطة لم تتدخل لمنعها لا سيما في العاصمة حيث يمنع اي نوع من التظاهر منذ 2001.

ولم تذكر الشرطة في بيانها عدد المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرات، إلا أن مصدراً من قوات الامن فضل عدم ذكر اسمه أكد تسجيل حوالى 20 ألف متظاهر عبر التراب الوطني منهم أكثر من 5000 في العاصمة و4000 في بجاية (نحو 200 كلم شرق الجزائر).

ووفق المصدر نفسه فقد شملت هذه التوقيفات، 38 شخصاً في العاصمة الجزائرية التي شهدت صدامات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول الى مقر رئاسة الجمهورية.

ولم يتم تسجيل أي إصابات سواء في صفوف مصالح الأمن أو المتظاهرين، وفق المصدر. وباستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية حيث رشق المتظاهرون بالحجارة الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر خلال يوم الجمعة.

وجرت التظاهرات في وسط العاصمة الجزائرية وفي عدد من المناطق الأخرى استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية الشهر الجاري الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقبلة عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعاً حداً لشهور من التساؤلات.

ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.