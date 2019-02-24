شكرا لقرائتكم بدء المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن، نيويورك - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 02:04

ينتظر أن تبدأ اليوم (الأحد) المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، والتي تقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية من مينائي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وكذلك فتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح بداخلها وتوزيعها على مدار 11 يوماً.



في غضون ذلك، سيطرت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي، أمس (السبت) على مواقع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن. في غضون ذلك، سيطرت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي، أمس (السبت) على مواقع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن. وكانت قوات الحزام الأمني أطلقت أمس، بإسناد من قوات التحالف، حملة عسكرية لتطهير مناطق في محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، سيطرت خلالها على معسكر القاعدة في وادي عمران بمديرية مودية. ونجا قائد الحزام الأمني في قطاع زنجبار عبد سند المرقشي من محاولة اغتيال بعد استهداف سيارته بصاروخ حراري من أحد العناصر الإرهابية المتمركزة في جبال وادي عمران. إلى ذلك، حررت قوات الجيش اليمني أمس، تبتي سيّان والسوداء في مدينة حرض بمحافظة حجة، وسط سقوط لقتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية خلال المواجهات. وتخوض قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع الميليشيات في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوباً وأطراف مستبأ شرقا إلى غربي حرض شرقا. في نيويورك، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا بتعاون الحكومة اليمنية المثمر مع الفريق الأممي الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة. وأكد اكروا خلال لقائه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي على الدور الذي تلعبه اليمن من خلال مشاركتها في قوات حفظ السلام. ووعد المسؤول الأممي بإعادة النظر في استئناف اليمن المشاركة في قوات حفظ السلام في المستقبل القريب عند إزالة عقبات، لم يفصح عنها، وقال إنها تحول دون ذلك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. من جهته، شدد السفير السعدي على أهمية استئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتسهيل وضمان المشاركة الفعالة لما تكتسبه من خبرة وفعالية من خلال مشاركتها في عدة بعثات قوات حفظ السلام. وتطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والجهود التي يبذلها الوفد الحكومي مع مكتب المبعوث الخاص في عمّان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، رغم العراقيل التي تختلقها المليشيا الانقلابية، المدعومة من إيران.



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