دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مع أن قوقل تقوم بجهد كبير للحفاظ على سلامة الإضافات المدرجة على متجرها، لكن هذا لا يمنع أن تتنكر بعض الإضافات بشكل سليم لتقوم لاحقاً بأنشطة سيئة، وهذا ما تريد قوقل أن تمنعه.

ظهرت أدلة برمجية في آخر إصدارات متصفح كروم تظهر ما يمكن اعتباره “دفق سجل الأنشطة” والذي سيعرض مهام الإضافات عند وقوعها، مع خيار لتجميد عمل الإضافات في حال عثر المستخدم على أنشطة غير سليمة مثل إرسال بيانات حساسة أو مراقبة التصفح.

الآن الميزة الجديدة متاحة في نسخة Canary الأولية والتي يمكن تفعيلها يدوياً من خلال الدخول إلى (–enable-extension-activity-logging) ومن ثم الدخول إلى صفحة الإضافات chrome://extensions وبالطبع ستحتاج لبعض الوقت لوصولها للنسخة النهائية من كروم.

وستساعد هذه الميزة كل من الباحثين الأمنيين والمستخدمين شديدي الحساسية حول خصوصيتهم لمراقبة أداء عمل الإضافات وتتبعها مع الزمن حيث أن مطوري الإضافات أصبحوا يلجأون لأساليب أكثر تعقيداً للحصول على بيانات المستخدمين.

التدوينة كروم سيساعدك على اكتشاف الإضافات الخطرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.