دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme 3 يعلن عنه رسمياً في مؤتمر يعقد في 4 مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Realme التابعة لشركة Oppo لإطلاق هاتف Realme 3 خلال مؤتمر يعقد في 4 مارس، وهذا بعد عام من إطلاقها هاتفي Realme 1 و Realme 2.

فقد نشرت الشركة إعلان تشويقي تُلمح فيه إلى إطلاق الهاتف رسميًا خلال “حدث كوني”، حيث ظهر بالملصق الرسمي خلفية حلزونية مرصعة بالنجوم، وهذا بلا شك يلمح إلى قدوم الهاتف بمثل هذا التصميم.

Look at the sky, the stars are unwrapping something celestial. Witness the launch of #realme3 #PowerYourStyle live on 4th March on our official handles and be a part of the cosmic event. Find out more at https://t.co/HrgDJTZcxv pic.twitter.com/gG0l0ZnBm1 — Realme (@realmemobiles) Look at the sky, the stars are unwrapping something celestial. Witness the launch of #realme3 #PowerYourStyle live on 4th March on our official handles and be a part of the cosmic event. Find out more at https://t.co/HrgDJTZcxv pic.twitter.com/gG0l0ZnBm1 — Realme (@realmemobiles) February 22, 2019

وما يُثبت ذلك هو انه تم تسريب صورة غير واضحة للواجهة الخلفية من الهاتف، والتي بالكاد تُبين لنا هذه الخلفية من الخلف.

من المرجح أن يصل هاتف Realme 3 بشريحة MediaTek Helio P70 مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، كما أشارت الشائعات إلى أن سعره سيبلغ حوالي 140 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme 3 يعلن عنه رسمياً في مؤتمر يعقد في 4 مارس ظهر على التقنية بلا حدود.