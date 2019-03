دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme 3 يعلن عنه رسمياً في مؤتمر يعقد في 4 مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Realme التابعة لشركة Oppo لإطلاق هاتف Realme 3 خلال مؤتمر يعقد في 4 مارس، وهذا بعد عام من إطلاقها هاتفي Realme 1 و Realme 2.

فقد نشرت الشركة إعلان تشويقي تُلمح فيه إلى إطلاق الهاتف رسميًا خلال “حدث كوني”، حيث ظهر بالملصق الرسمي خلفية حلزونية مرصعة بالنجوم، وهذا بلا شك يلمح إلى قدوم الهاتف بمثل هذا التصميم.

Look at the sky, the stars are unwrapping something celestial. Witness the launch of #realme3 #PowerYourStyle live on 4th March on our official handles and be a part of the cosmic event. Find out more at https://t.co/HrgDJTZcxv pic.twitter.com/gG0l0ZnBm1

— Realme (@realmemobiles)