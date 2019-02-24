دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Mi Mix 3 من شاومي قادم مع معالج Snapdragon 855 ودعم الجيل الخامس MWC19# ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف Mi Mix 3 المزود بشبكة الجيل الخامس وشريحة جديدة في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 ببرشلونة. فقد صرح مدير إدارة المنتجات بشركة شاومي، دونوفان سونغ، أن هاتف Mi Mix 3 قادم بشريحة Snapdragon 855 الحديثة، مع دعم لشبكة الجيل الخامس.

ولتزويد سرعات الجيجابت، أضافت شاومي مودم Snapdragon X50 من كوالكوم إلى الشريحة. كما قد صرح كريستيانو آمون، رئيس شركة كوالكوم، أن دعم الجيل الخامس سوف يجلب تجارب جديدة تمامًا لمستخدمي شاومي.

وبغض النظر عن الشريحة الجديدة والمودم، فإن هذا الجهاز هو نفسه Mi Mix 3 الذي تم الإعلان عنه في الصين في شهر أكتوبر. فهو مزود بشاشة AMOLED بحجم 6.39 بوصة، مع آلية الكاميرا المنزلقة، والهيكل السيراميكى، والكاميرا الخلفية المزدوجة ذات دقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل، مع الكاميرا الأمامية المزدوجة ذات دقة 24 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

وبالنظر إلى أن هاتف Mi Mix 3 قادم مع مجموعة شرائح جديدة تمامًا، فإن سعره سيكون بالتأكيد عالي. فبدلًا من 500 يورو، سيأتي الهاتف بسعر 599 يورو مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت.

وقد أعلن دونوفان سونغ أن الهاتف سيتوفر باللون الأسود والأزرق، وسيكون متاح خلال شهر مايو القادم على موقع Mi.com ومجوعة مختارة من متاجر Mi. كما أن شبكة الجيل الخامس ستكون مدعومة من عدد من شركات الاتصال بما في ذلك؛ Orange و Sunrise و Three و Vodafone و Telefonica و TIM، والمزيد قريبًا.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Mi Mix 3 من شاومي قادم مع معالج Snapdragon 855 ودعم الجيل الخامس MWC19# ظهر على التقنية بلا حدود.