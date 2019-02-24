عضو شورى سعودي لـ"سبوتنيك": تعيين الأميرة ريما مبادرة نفتخر بها

وذكرت الحليسي خلال حديثها لـ"سبوتنيك" اليوم، الأحد، أن سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، من الشخصيات المتميزة، ومن أفضل الممثلين للملكة، وللمرأة السعودية في الخارج.

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وأشارت الحليسي إلى أن الأميرة ريما بنت بندر تمتلك سمات ومهارات جيدة، وتتمتع بحسن المنطق، وطريقة التفكير الإيجابية.

ونفت عضو الشورى، الحليسي، أن يكون تعيين الحكومة السعودية امرأة بحجم الأميرة ريما بنت بندر، سببه سياسي، وقالت "لا نريد أن ندخل في متاهات سياسية، وشكوك في اختيار توقيت التعيين، ولدي اعتقاد سابق بأن قرار تعيين المرأة السعودية في مناصب عليا قادم لا محالة، والمواقف السياسية المتأخرة لاعلاقة لها في قرارات التعيين، والقرار جاء كتكملة للمبادرات التي تشهدها المرأة السعودية، وفقا لرؤية 2030، وجميع القرارت المعلنة مدروسة وغير عشوائية، والدراسة تمت على مدى واضح، ولا يوجد حدث سياسي يؤثر على اتخاذ قرار لمعالجة قضايا أخرى".

وتابعت الحليسي، أن "الأمر الملكي الصادر ليلة الأمس هو بوابة لقرارات قادمة تصب في مصلحة الوطن والشعب السعودي، وأن البلد مقبل على أمور إيجابية".