ضبط 350 قاصرا داخل ملهيين ليليين في بيروت

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيانها "عملا بالتحذيرات التي تطلقها قوى الأمن الداخلي بعدم السماح للقاصرين بالدخول إلى الملاهي الليلية وتناول المشروبات الروحية فيها، وتأكديها بأنها لن تتوانى عن اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
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بناء عليه، ونتيجة توافر معلومات لقسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام بعض الملاهي الليلية ضمن منطقتي المتن وكسروان ليل تاريخي 22-23/2/2019 بمخالفة القانون.
على الفور، قامت دورية مشتركة من القسم المذكور بمؤازرة دوريتين من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتأكد من صحة تلك المعلومات، وتبين وجود حوالى 350 تلميذا في ملهيين ليليين في محلتي الكسليك والكرنتينا. الطريق البحرية، تم تنظيم محضري ضبط بحق منظمي الحفلتين وإخراج جميع القُصّر خارج الملهيين، وإلغاء الحفلتين اللتين كانتا قائمتين في حينه".
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