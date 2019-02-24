تحذير.. #الوجبات_السريعة تقود إلى #الاكتئاب

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت دراسة جديدة إن الأكلات السريعة غير الصحية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمشاكل نفسية، ويتضمن ذلك اضراب ثنائي القطب، والاكتئاب. وأظهرت الدراسة وجود علاقة بين استهلاك كميات كبيرة من السكريات وبين اضطراب ثنائي القطب، بينما توجد صلة بين تناول الأطعمة المقلية والحبوب المكرّرة وبين أعراض الاكتئاب.

ونُشرت الدراسة في “إنترناشيونال جورنال أوف فود ساينسس”، وأظهرت نتائجها أن أضرار الأكلات السريعة لا تقتصر على عملية التمثيل الغذائي، وإنما تؤثر على الصحة النفسية.

وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة كاليفورنيا، وتوصلت إلى وجود أدلة على أن الاختيارات الصحية للأطعمة تؤثر إيجابياً على الصحة النفسية.

ويتطلّب الأمر مزيداً من الأبحاث لتأكيد الصلة التي أظهرتها أبحاث الدراسة، واعتمدت الأبحاث على البيانات الصحية والتغذوية لـ 2400 شخص بين عامي 2005ر و2015.قالت دراسة جديدة إن الأكلات السريعة غير الصحية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمشاكل نفسية، ويتضمن ذلك اضراب ثنائي القطب، والاكتئاب. وأظهرت الدراسة وجود علاقة بين استهلاك كميات كبيرة من السكريات وبين اضطراب ثنائي القطب، بينما توجد صلة بين تناول الأطعمة المقلية والحبوب المكرّرة وبين أعراض الاكتئاب.

ونُشرت الدراسة في “إنترناشيونال جورنال أوف فود ساينسس”، وأظهرت نتائجها أن أضرار الأكلات السريعة لا تقتصر على عملية التمثيل الغذائي، وإنما تؤثر على الصحة النفسية.

وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة كاليفورنيا، وتوصلت إلى وجود أدلة على أن الاختيارات الصحية للأطعمة تؤثر إيجابياً على الصحة النفسية.

ويتطلّب الأمر مزيداً من الأبحاث لتأكيد الصلة التي أظهرتها أبحاث الدراسة، واعتمدت الأبحاث على البيانات الصحية والتغذوية لـ 2400 شخص بين عامي 2005ر و2015.