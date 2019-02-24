بنجلاديش.. محاولة لاختطاف طائرة متوجهة إلى #دبي

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية البنجالية، لمحاولة اختطاف، في رحلتها المُتجهة إلى دبي في بنجلاديش.

وذكرت وسائل إعلام بنجالية، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية البنجالية تعرضت لمحاولة اختطاف مع بداية رحلتها المتجهة إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الطائرة تمكنت من الهبوط اضطراريًا في مطار شاه أمانات الدولي في تشاتوغرام، وتم إجلاء جميع الركاب بأمان من الطائرة من طراز بوينج 737-800.

ووردت تقارير إعلامية عن تعرض أحد أفراد طاقم الطائرة للإصابة بالرصاص فيما لا يزال الخاطفون المشتبه بهم على متن الطائرة المحاصرة من قبل رجال الشرطة وكتيبة التدخل السريع في المطار. وأشارت وكالة «فرانس برس»، إلى أن مسلحاً حاول اقتحام قُمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

وقالت صحيفة «غلف نيوز» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطائرة تابعة لخطوط «بيمان» البنغالية، وكانت متجهة من مدينة دكا إلى دبي.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة، ربما يكون أصيب بالرصاص، وتم إجلاء ركاب الطائرة عنها.

كما قالت الصحيفة إن الخاطفون المشتبه بهم لا يزالوا على متن الطائرة، ولا يزال هناك تفاصيل مرتقبة، حول إذا ما كان بحوزتهم رهائن أم لا.

كما انتشرت الشرطة وكتيبة من التدخل السريع في مطار “شاه أمانات” بمدينة تشيتاجونغ البنجالية.