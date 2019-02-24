البيئة: توافر 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة، علي عسيري، أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العامّ بالتعاقد.

وأشار عسيري إلى أن شروط التعاقد تشمل أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عما هو محدد للوظيفة المرشح عليها، وأن يكون حاصلًا على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطًا بعقد مع جهة حكومية أخرى، إضافة إلى أن يكون لائقًا صحيًّا وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية، وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله.

ودعا عسيري الراغبين من المواطنين والمواطنات إلى الاطلاع على المسميات والتقديم على الوظائف، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.MEWA.GOV.SA، ثم الدخول إلى أيقونة التوظيف، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء القادم 21/ 6/ 1440هـ، ولمدة عشرة أيام.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت تقديم خدمات العمالة للقطاع الزراعي عبر برنامج «أجير» لخدمات العمالة المتبادلة، بهدف دعم القطاع وإتاحة تدوير العمالة بين المنشآت الزراعية التجارية خلال المواسم الزراعية المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمنشآت الزراعية البدء بالاستفادة من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال الرابط: (ajeer.com.sa).

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن تطبيق البرنامج يأتي وفقًا للاتفاقية التي عقدت بين وزارتي «البيئة» والعمل والتنمية الاجتماعية، لإتاحة تقديم خدمات العمالة للقطاع الزراعي.

وأكد أن الخدمة ستفتح الباب أمام تبادل العمالة بين الشركات، ما يسهم في تقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة، ورفع مستوى الأعمال الزراعية وخدماتها بالمملكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهم مستهدفات تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، وتعزيز استدامة هذا القطاع الزراعي.

وتتيح الخدمة للمنشآت إمكانية إعارة خدمات العمالة الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث تقوم المنشأة المقدمة بإصدار إشعار العمل المؤقت للعمالة.