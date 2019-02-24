شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تُبعد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى بالقدس عن "الأقصى" 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إسرائيل إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى بالقدس عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل. يذكر أن عدنان الحسينى وزير شؤون القدس فى الحكومة الفلسطينية، قال لرويترز "اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف سيكون له تداعياته لما يمثله". وأضاف "يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة حيث تم افتتاحه رغم أن العملية جرت بهدوء تام". Advertisements

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