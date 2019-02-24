منطاد #ولي_العهد يبدأ جولته العالمية يونيو المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

دشن منطاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن تصميم منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للإعلان عن بدء انطلاق جولته العالمية في يونيو المقبل من العاصمة الرياض ثم تبوك وصولا إلى دول العالم.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات إن تدشين منطاد ولي العهد يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة وشعب دولة الإمارات للجهود الكبير والمميزة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في دعم الانجازات العربية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وثمن المنصوري الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لفريق منطاد الأمارات الذي حقق تميزا كبيرا في مشاركاته العالمية لمنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومنطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والتي نال خلالها الفريق عددا كبيرا من التكريم والجوائز العاليمة التي تعتبر من أهم المحفزات لإطلاق منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأفاد بأن منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بسيشارك ويحلق دوليا الي جانب منطاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من استراليا واليابان ليحمل من خلالها رسالة الوحدة الأخوية بين شعبين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات في المضي قدوما الي ما فيه من خير للبلدين والأمة العربية والاسلامية في شتى المجالات.

وأشار المنصوري إلى أن الفريق وقع عددا من الاتفاقيات الفنية مع شركات عالمية في مجال التصوير الجوي التي سوف تنقل وتصور الطيران والتحليق في عدد من مناطق العالم مباشرة إضافة إلى عدد من شركات الاتصالات العالمية التي ستوفر احدث وسائل الاتصال بالأقمار الصناعية الحديثة لمشاركات منطاد ولي العهد في كل من الربع الخالي والقطب الشمالي إلى جانب شركات عالمية متخصصة في الطاقة المتجددة ستزود المنطاد والفريق بمعدات تعمل على الطاقة الشمسية والمتجددة في كل من بريطانيا وأمريكا.