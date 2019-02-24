سوريا: مقتل 24 مدنيا جراء انفجار لغم من مخلفات "داعش" وسط البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) بمقتل 24 مدنيا جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة "داعش" بريف سلمية في محافظة حماة وسط البلاد. وأوضحت أن اللغم انفجر في سيارة كانت تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية.

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