الرئيس السوداني يعين وزير الدفاع نائبا له

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أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما رئاسيا، اليوم السبت، بتعيين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس، مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للدفاع. ونص مرسوم صادر عن الرئاسة السودانية "أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم السبت مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع". وكان البشير قد أعلن مساء أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية". خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية، اليوم، احتجاجا على القرارات الأخيرة