انت الان تتابع حملة "كُل زين رابح" استقبلت عملاء "زين" في مول 360 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من فعالية كُل زين رابح في مول 360

استقبلت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عملائها في مول 360 خلال الفعالية التي نظّمتها يوم الجمعة 22 فبراير على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وذلك بمناسبة حملتها التسويقية الجديدة "كُل زين رابح" وتزامناً مع احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها أقامت هذه الفعالية في إطار حملة "كُل زين رابح" التي أطلقتها مؤخّراً بهدف مُشاركة عملائها فرحة وبهجة أعياد الكويت الوطنية في شهر فبراير من كُل عام، حيث تحرص زين دائماً على إطلاق أكبر الحملات التسويقية التي تتجدد بأجمل وأكبر العروض في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، وذلك لتقديم المفاجآت الأكثر تميّزاً لتواكب فرحة عملائها الذين يمثلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وبينت زين أنها قامت من خلال الفعالية التي نظّمتها في مول 360 باستعراض سيارة Range Rover Evoque 2019، وهي واحدة من خمس سيارات ستُقدّمها الشركة كجوائز كبرى لخمس رابحين محظوظين خلال السحب النهائي ضمن حملة "كُل زين رابح"، والتي تستمر حتى يوم الخميس 28 فبراير الجاري، وتُقدّم جوائز فورية قيّمة لجميع العملاء من ذوي الدفع الآجل والمسبق طوال فترة الحملة.

وأضافت الشركة أنها قامت من خلال الفعالية باستضافة حلقة خاصة على الهواء مُباشرةً بتواجد نجوم إذاعة نبض الكويت 88.8 أف أم طلال الياقوت وخالد الأنصاري وأحمد أشكناني وأسامة فودا، حيث تم تنظيم مجموعة من الأنشطة والمُسابقات المميزة التي تمحورت حول حملة "كُل زين رابح"، والتي شارك فيها كُل من المستمعين والجماهير الحاضرة في الفعالية، هذا بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز القيّمة والأجهزة الذكية للفائزين في المسابقات التي تم تنظيمها وسط أجواء وطنية جميلة، هذا بالإضافة إلى تواجد فرقة أنور الشامي الشعبية التي أحيت الفعالية بأغاني وطنية وتراثية جميلة، وفرقة "أرابيسكا" التي أمتعت الجمهور بوصلاتها الموسيقية المميزة خلال الحفل.

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وبينت زين أن حملة "كُل زين رابح" التي تستمر حتى يوم الخميس 28 فبراير تُقدّم جوائز فورية قيّمة لجميع العملاء من ذوي الدفع الآجل والمسبق، والتي تشمل دقائق مجانية، وسعات إنترنت (GBs) مجانية، ورصيد إضافي مجاني، والعديد من الجوائز الفورية القيمة الأخرى، حيث ما على عملاء الدفع المسبق إلا إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 د.ك أو أكثر، وما على عملاء الدفع الآجل إلا دفع الفاتورة بقيمة 5 د.ك أو أكثر من خلال إحدى قنوات الدفع الرقمية (موقع زين الإلكتروني، تطبيق زين للأجهزة الذكية، بوابة Zain Connect)، وذلك للحصول على إحدى الجوائز فوراً بعد الدفع/إعادة التعبئة.

وأضافت الشركة أن جميع عملاء زين من ذوي الدفع الآجل والمسبق لديهم فرصة لربح واحدة من خمس سيارات Range Rover Evoque 2019 وهي الجوائز الكبرى في السحب الأخير الذي سيقام بعد نهاية الحملة، حيث سيحصل كل عميل على نقطة واحدة مقابل كل 1 د.ك ينفقه على دفع الفاتورة أو إعادة تعبئة الرصيد خلال فترة الحملة، ويمكن للعميل التحقق من عدد النقاط/الفرص المجمّعة من خلال الاتصال على الرمز *2526# بحيث كُلّما زادت نقاط العميل، زادت فرصة الربح بإحدى الجوائز الكبرى.

وأوضحت الشركة أنها سعت جدياً إلى إضفاء قيمة مضافة لعملائها لتمكّنهم من الاستمتاع بالاحتفالات الوطنية بشكل مبتكر، ولتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم ولتفتح لهم آفاقا جديدة في استخداماتهم، مبينة أنها تأمل أن تقدّم تجربة رائعة ومميزة لعملائها على شبكتها الأحدث في الكويت.

وشددت زين على حرصها مشاركة الشعب الكويتي احتفالاته وأفراحه في هذه الأجواء الوطنية، مشيرة إلى أنها تضع بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني في الفترة الحالية، ويعود إطلاقها لهذه الحملة التسويقية المميزة إلى إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته الوطنية.