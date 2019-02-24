الان تتابع بعد موتينغ وتياغو سيلفا.. الشرطة الفرنسية تحقق في سرقة منزل داني ألفيس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

خلال الشهرين الماضيين، تم اقتحام منزلي إيريك مكسيم شوبو-موتينغ، وتياغو سيلفا، لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مشاركتهما مع فريقهما في إحدى المباريات.

واليوم جاء الدور على زميلهما البرازيلي داني ألفيس، في حادثة جديدة، باتت تتكرر بطريقة غير مسبوقة، تعرض ألفيس، للسرقة من قلب منزله، الواقع على مشارف العاصمة الفرنيسة، باريس.

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وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن لصوصا اقتحموا منزل ألفيس واستولوا على ساعات فخمة، بينما كان المدافع البرازيلي يخوض مباراة في وقت سابق هذا الأسبوع، أمام مونبلييه.

وكشفت التحقيقات أن اللصوص تمكنوا من تسلق واجهة منزل ألفيس والدخول إليه من خلال نافذة مفتوحة بالطابق الأول.

وقالت إن قيمة المسروقات تجاوزت 10 آلاف يورو، فيما تواصل الشرطة الفرنسية التحقيق في الحادث.