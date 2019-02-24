لهذا السبب.. يجب فحص حاسة السمع لدى الرضع

شدّدت الدكتورة دوروته فيراجوت على أهمية فحص حاسة السمع لدى الرضع لاكتشاف أية مشاكل بالسمع مبكراً وعلاجها في الوقت المناسب، كي لا يواجه الطفل فيما بعد مشاكل في الكلام أيضاً.

وأوضحت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة أن الرضيع، الذي يسمع جيداً، يمكنه الكلام بشكل طبيعي فيما بعد، مشيرة إلى أنه خلال أول عامين من العمر تتطور لدى الطفل الوصلة بين الأذن والمخ، والتي يمكنها ترجمة الكلام المسموع إلى لغة منطوقة.

لذا ينبغي على الوالدين استشارة طبيب في حال ملاحظة أية أعراض تدل على ضعف حاسة السمع لدى الرضيع كعدم استجابته للأصوات من حوله. وفي الوقت الحاضر يمكن علاج مشاكل السمع لدى الرضع جيداً، وذلك بواسطة سماعة الأذن الطبية أو الغرسات في حال أضرار السمع الشديدة.