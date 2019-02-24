ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير في الصين

أعلنت الحكومة الصينية، الأحد، ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في إقليم خبي بشمال البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، في بيان، إن "المرض ظهر في مزرعة بمنطقة شيوي شوي بمدينة باودينج، التي يوجد بها 5600 خنزير، بعضها نفق بسبب حمى الخنازير"، وفقا للعين الإخبارية.

وأضافت أنه جرى وضع المزرعة تحت الحجر الصحي وذبح الخنازير.

وأعلنت الصين ظهور أكثر من 100 بؤرة في 27 إقليما منذ أغسطس/آب الماضي.

ومرض حمى الخنازير مميت للخنازير، لكنه ليس معديا للبشر.