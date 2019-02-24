علاجات بديلة لضبط نسبة السكر بالدم

على الرغم من عدم وجود علاج يشفي من السكري، إلا أن إدارة الحالة ممكنة لضبط نسبة السكر عند حدود مقبولة. وتلعب التغذية الجيدة والنشاط البدني دوراً هاماً في تحقيق هذا الهدف، وإلى جانب ذلك يمكنك الاعتماد على العلاجات البديلة التالية:

التوابل. بينت أدلة عديدة إمكانية استخدام القرفة لضبط نسبة السكر في الدم، لكن يتطلب ذلك جرعة معينة من القرفة لتحقيق هذه الفائدة. تحتوي القرفة على مادة نباتية تعمل مثل الأنسولين. وتحث التوصيات على عدم تناول أكثر من 4 غرام من القرفة في اليوم.

وإلى جانب القرفة، أثبتت التجارب أن الجنسنغ الأمريكي يستطيع خفض نسبة الجلوكوز بعد تناول الوجبات الغذائية. يزيد الجنسنغ إفراز الأنسولين، ويبطئ عمليتي الهضم وامتصاص خلايا الجسم للسكر.

كذلك، يمكنك تناول الحلبة لضبط نسبة السكر بالدم، وإضافة خل التفاح إلى الطعام لتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

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المغنيسيوم. وجدت دراسات سريرية أن تناول مكملات المغنيسيوم عن طريق الفم يقلل من نسبة الجلوكوز الصائم، ويحسن نسبة الكولسترول الجيد في الدم. يزيد المغنيسيوم أيضاً حساسية الجسم للأنسولين.

يمكن أيضاً إدارة حالة السكري عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الخضروات الورقية الخضراء، والمكسرات، والأفوكادو، والبقوليات.

الإبر الصينية. من أفضل العلاجات التقليدية البديلة الإبر الصينية، حيث أثبتت فاعليتها في ضبط نسبة السكر بالدم.

مراقبة الطعام. من الضروري استشارة أخصائي التغذية لتحديد النوع المناسب من العلاجات البديلة، وتقدير الجرعة المطلوبة من القرفة أو الجنسنغ أو المغنيسيوم.