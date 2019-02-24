الأمير خالد بن سلمان:سأكون سيفاً في وجه كل معتد على السعودية

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد أنه سيكون “سيفاً في وجه كل معتد على الوطن.”

وعبر الأمير خالد ،في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” للتواصل اليوم الأحد، على الثقة الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الدفاع ، قائلا:”ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطننا الغالي”.

وأعرب الأمير عن أمله في أن يوفق في “تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجالً عرفهم مخلصين لدينهم ووطنهم.”

وصدر أمر ملكي سعودي مساء أمس بتعيين الأمير خالد نائبا لوزير الدفاع بدرجة وزير، وإعفائه من منصب سفير الرياض لدى واشنطن.

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