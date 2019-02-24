أول تغريدة للأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها سفيرة في واشنطن

اسماء السيد - الرياض: نشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أول تغريدةٍ لها، عقب تعيينها، سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وأعربت الأميرة ريما بنت بندر، عن امتنانها للعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعيينها سفيرة لدى الولايات المتحدة الأميركية، متعهدة بالعمل لخدمة وطنها وقادته.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الاميركية وسأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك".

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والأميرة ريما بنت بندر حاصلة على بكالوريس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة عام 1999، وعملت كمستشارة في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى عملها كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، وأصبحت أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

كما عملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا انترناشونال "هارفي نيكلز"، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة فاست كومباني الأميركية للأشخاص الأكثر إبداعاً عام 2014.

كما تم اختيار الأميرة ريما بنت بندر لتكون في المرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.

ويعد عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدارس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية، من المحطات البارزة في مسيرتها.

وكان للأميرة ريما بنت بندر دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهي سرطان الثدي، كما أطلقت مبادرة 10ksa التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم، والذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي، بالإضافة إلى كونها المؤسس لمبادرة ألف خير.