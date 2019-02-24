دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد تسريبه.. تعرف على أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي

سرب أحد المستخدمين صورة لهاتف ذكي قابل للطي صناعة شركة هواوي، والتي أكدت عزمها إطلاقه في وقت سابق العام الحالي، وتم تسريب صورة لافتة يظهر عليها شكل الهاتف واسمه.

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وبدت الصور المسربة وكأنها لافتة في أرض المؤتمر العالمي للجوال الذي ينطلق الاثنين المقبل، في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث ظهر في اللقطة أن الهاتف سوف يحمل اسم "هواوي ميت اكس Huawei Mate X"، وسوف يكون بتصميم مختلف عن تلك الذي طرحته شركة سامسونج قبل يومين.

© alqiyady بعد تسريبه.. تعرف على أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي

ويبدو أن الشركة سوف تُقدم هاتف بشاشة تُطوى للخارج وليس للداخل، كما أن هناك اختلاف في التصميم فيما يتعلق بالأبعاد بين Huawei Mate X و Galaxy Fold من سامسونج.

صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎! alqiyady 1 صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎!

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وتروج الشركة لهاتفها الجديد تحت شعار هاتف 5G القابل للطي الأسرع في العالم، وذلك قبل أن تطرحه يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 2 بعد الظهر. المزيد:

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