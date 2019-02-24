شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيش فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر فلسطينية إن "من بين المعتقلين رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات من منزلهما فى القدس المحتلة" بزعم مشاركتهما فى إعادة افتتاح مبنى ومصلى (باب الرحمة)- إلى جانب آلاف المصلين- داخل المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عاما من قبل سلطات الاحتلال.

من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس - فى بيان - :"إن حملة الاعتقالات التى قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلى وطالت الشيخ سلهب، والشيخ بكيرات، ما هى إلا تعبير عن الفشل والأزمة التى يعيشها الاحتلال بعد النجاح المهم الذى حققته جماهير القدس وأوقافها فى لحمتهم ووحدتهم فى فتح أبواب مصلى (باب الرحمة) التى أغلقها هذا الاحتلال من العام 2003".

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وأكد ادعيس أن "خطوة الاحتلال هذه، والتى سبقتها بأيام قليلة اعتقالات فى صفوف عشرات المقدسيين تنذر بنية هذا الاحتلال فى انتهاكات قادمة وخطيرة لن يعرف المدى التى قد تصل إليها، والتى قد تعرض سيادة الأقصى بكافة ساحاته ومساجده للانتهاك وتكريس ما يعمل عليه منذ فترة طويلة بتقسيمه زمنيا ومكانيا، فى محاولة لسحب نموذج المسجد الإبراهيمى الذى يمر على المجزرة التى قام بها مستوطن مجرم، 25 عاما".

فى سياق آخر، أصدرت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال، غرامات مالية بحق أربعة أسرى من محافظة جنين.