شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين من اتفاق استكهولم.. بدء إعادة انتشار القوات فى الحديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، التي تقضي بانسحاب الانقلابيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلو مترات، فيما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلو متر، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً.

يأتى ذلك بعد عرقلة من جانب الحوثيين مدة شهرين لتنفيذ الاتفاق الذى تم فى استكهولم، أكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، دعم الحكومة للفريق الأممي وجهوده، لكن مع تأكيده أن لا مشاورات قادمة من دون تنفيذ كامل لاتفاق السويد.

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ومن جانب آخر أشادت الأمم المتحدة بدور الحكومة اليمنية حيث رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جون لاكروا، بتعاون حكومة الشرعية مع الفريق الأممي الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على أهمية دورها ومشاركتها في قوات حفظ السلام.