أمير قطر يصدر توجيها بشأن أمير الكويت

وأكدت "وكالة الأنباء القطرية"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن "رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، سيدشن اليوم الأحد، مشروع محور صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد من أهم الطرق الرئيسية في قطر".

وأضافت أن "ممثل أمير الكويت يصل إلى الدوحة في زيارة للبلاد، يمثل خلالها سمو أمير الكويت في حفل تدشين مشروع محور صباح الأحمد، وكان في استقباله في مطار الدوحة الدولي معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية".

وترتبط قطر والكويت بعلاقات وثيقة، وقد تجلت في مناسبات عديدة، آخرها في الزيارة التي أجراها أمير قطر إلى دولة الكويت، في 4 فبراير/شباط الجاري، والتقى خلالها بأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/ حزيران 2017، عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مقاطعة قطر بريا وبحريا وجويا، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.