بالصورة... خالد بن سلمان يقبل يد ولي العهد السعودي

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وكان من أكثر الصور تداولا لخالد بن سلمان، التي يقوم فيها بتقبيل يد شقيقه، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقتما كان يعمل ضابط طيار، وذلك قبل تعيينه سفيرا لدى المملكة في واشنطن.
وكان الأمير خالد بن سلمان، ملاصقا لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يستوعب رؤية سمو ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكريا.
وعمل الأمير خالد بن سلمان طيارا لطائرة من طراز F-15، وضابط استخبارات تكتيكي في القوات الجوية الملكية السعودية.
وقام ابن سلمان بالعديد من المهام القتالية الجوية، إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكجزء من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.
© AP Photo / Hasan Jamali
وتقرر تعيين خالد بن سلمان في منصب نائب وزير الدفاع بمرتبة وزير.
وفي أول تعليق منه على إعفائه من منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيينه نائبا لوزير الدفاع، عبر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متعهدا أن يكون سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطنه.
وأضاف الأمير خالد: "ها نحن نعود لميدان العز والشرف"، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة دينه ووطنه وقيادته.
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