مؤسسة_النقد: لا نتوقع أي خطط لاندماج بنوك في الوقت الحالي غير المعلن عنه

صحيفة الخليج الالكترونية

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إنه لا يتوقع أي خطط لاندماج بنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.

وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشا لأن الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية “نشط”، مضيفا أن هناك سيولة كبيرة.