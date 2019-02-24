مقتل 12 حوثياً خلال مواجهات مع #الجيش_اليمني في #البيضاء

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الخليج - واس
قتل 12 عنصراً من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقال مصدر ميداني إن المواجهات اندلعت عقب صد قوات الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مواقع الجيش في ميمنة الجبهة، بحسب موقع “سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، وذكر المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع 12 من عناصرهم وجرح آخرين.
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