المرور يحذر راكبي الدراجات النارية من ارتكاب هذه المخالفة

صحيفة الخليج الالكترونية جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على راكبي الدراجات النارية، بأن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة يعد مخالفة مرورية. وحثّت إدارة المرور من خلال حسابها على موقع “تويتر”، قادة الدراجات النارية بارتداء الخوذة أثناء قيادتهم؛ حفاظاً على سلامتهم.

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