6وافدين ينفذون 34جريمة سطو وسلب في قبضة الشرطة بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 وافدين تورطوا بارتكاب جرائم سلب وسطو.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، واجراءات البحث والتحري، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من 6 وافدين، ثلاثة سوريين وفلسطيني وأردني ومصري، (ترواحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس).

وأضاف أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب ٣٤ جريمة سلب وسطو تمثلت في السرقة من محلات تجاريه بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات، بالإضافة الى اتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.