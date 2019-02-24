شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المقاولين: آلية جديدة للتوطين.. وهذا ما اتفقنا عليه مع «العمل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، قرب الإعلان عن آلية تحديد وظائف المواطنين في قطاعات الإنشاءات والمقاولات، وذلك بعد أن تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقّعتها الهيئة مع وزارة العمل.

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وأوضح العفالق أن المذكرة تنص على تحديد الوظائف المستهدفة بالتوطين، ولا تستهدف المهن الفنية وما دونها والخاصة بالعمالة الأجنبية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا بعد استكمال تفاصيلها من أجل تطبيقها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الوزارة تفهّمت نوعية المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات والملائمة لكل من المواطنين والأجانب، لافتا وفقا لـ”اليوم”، إلى أن قرار السماح للمقاولين باستقدام العمالة على حسب حاجتهم لتنفيذ المشاريع خصوصًا الحكومية هو قرار سابق وليس بجديد، ولكنه يطبّق على أساس توفير الشروط التي منها تحقيق نسب السعودة المطلوبة وتوفير متطلبات برنامج “نطاقات”.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يعمل به قرابة 3 ملايين عامل أجنبي على حسب آخر إحصائيات الوزارة.