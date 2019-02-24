سيدة تشكو تاجر مخدرات للشرطة.. ماذا حدث؟

في واقعة غريبة فوجئ رجال الشرطة في أيرلندا باتصال تليفوني من إحدى السيدات تبلغهم فيه بتعرضها للخداع من قبل أحد تجار المخدرات، بعد بيعه لها السكر البني بدلا من الكوكايين الذي طلبته، وفقا للعين الإخبارية.

وأخبرت السيدة رجال الشرطة بمكتب PSNI في مدينة كرايجافون في أيرلندا الشمالية بأنها دفعت 200 جنيه إسترليني مقابل شراء كوكايين من تاجر المخدرات الذي تتعامل معه دائماً، لتكتشف أنه خدعها وباع لها السكر البني، حسب موقع "مترو" البريطاني.

ونشر مركز الشرطة تفاصيل المكالمة الغريبة على الصفحة الرسمية للقسم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحا "لقد قلناها من قبل وسنقولها مرة أخرى.. إن تجار المخدرات لا يهتمون بأي شيء آخر إلا جيوبهم فقط".

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وتابع رجال الشرطة مازحين على المنشور "إذا كنتِ قد خدعتِ من قبل تاجر المخدرات الخاص بكِ وتريدين استرداد أموالكِ، يرجي الاتصال بالرقم 101 أو ترك رسالة خاصة على الرقم 0800555111".

وجذب المنشور الغريب عددا كبيرا من التعليقات من مستخدمي "فيسبوك"، حيث قال أحدهم مازحا "ما الذي سيحدث في العالم عندما لا نثق في تاجر مخدراتنا؟".

ولاحظ رجال الشرطة الذين تلقوا هذا الاتصال الغريب أن المتصلة لم ترغب في ترك بلاغ رسمي، لذلك تحدثوا إلى المرأة وتم تقديم المشورة والتوجيه المناسبين لها، حسب ما قاله المتحدث باسم دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية.