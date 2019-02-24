جامعة_نجران تعلن عن #وظائف أكاديمية شاغرة

الخليج - واس

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على “وظيفة معيد”، التي ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات مستمر على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، حتى الخميس القادم، وسيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.