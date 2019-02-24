خادم_الحرمين يأمر بالعفو عن عدد من المصريين الموقوفين بسجون #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بالعفو عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين بالمملكة في قضايا متنوعة؛ وذلك تقديراً للشعب المصري الشقيق وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر.
وجاء أمر الملك سلمان بالإفراج عن عدد من الموقوفين المصريين وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، وذلك يمكنهم من العودة إلى بلادهم، على أن تتولى السفارة المصرية بالمملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم لبلدهم.
من جانبه، ثمّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة خادم الحرمين الشريفين، والتي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر حكومة وشعباً.
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