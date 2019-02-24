شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة الرياض، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 وافدين، (3 سوريين وفلسطيني وأردني ومصري) لتورطهم في ارتكاب 34 جريمة سرقة. Advertisements وتمثلت معظم الجرائم في سرقة محلات تجاريه تحت تهديد السلاح واحتجاز القائمين على حراستها وإتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها. وأوضحت مصادر بشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري التي نفذتها الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، أسفرت عن إيقافهم ثم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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