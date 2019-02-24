تعاون إثيوبي صيني لإقامة معرض مستحضرات تجميل في أديس أبابا

وقّعت غرفة التجارة العامة الأفريقية الصينية وجمعية أديس أبابا لسيدات الأعمال مذكرة تفاهم، الجمعة، للعمل في مجال إقامة المعارض الصينية الأفريقية في أديس أبابا.

وقّع الاتفاقية من الجانب الصيني ريكس تشان، نائب رئيس غرفة التجارة العامة الأفريقية الصينية، الذي قال خلال حفل توقيع الاتفاقية إن إثيوبيا ستكون بوابة المستثمرين الصينيين للدخول إلى القارة الأفريقية في صناعات مستحضرات التجميل، مؤكداً أنها تعتبر موقعاً مناسباً لجذب رجال الأعمال الصينيين، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف: "الدخول إلى السوق الأفريقية يحتاج إلى دراسة، ونحن حالياً بصدد إقامة معارض للبحث عن السوق الأفريقية في مجال المستحضرات التجميلية".

ومن جانبها قالت أتشاميلش أشنافي، رئيسة جمعية أديس أبابا لسيدات الأعمال: "الهدف من المعرض ليس بيع المستحضرات فقط وإنما التعرف على الموارد الطبيعية وثقافة استخدام المستحضرات التجميلية للنساء الإثيوبيات".

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وقال هيفان زونج، مساعد الرئيس التنفيذي لمعرض جوانجزو للتجميل لـ"العين الإخبارية": "نحن في إثيوبيا من أجل الترويج للمعرض الدولي للتجميل الذي سيقام في القارة الأفريقية، وبالأخص إثيوبيا بداية من عام 2019، وخصصنا هذه الزيارة لـ5 دول أفريقية، وسنتوجه إلى الدول الأوروبية في عام 2020 -2021، وفي الأسبوع المقبل سينطلق معرض التجميل الأفريقي في الصين".

وحسب "هيفان" فإن نيجيريا هي السوق الواعدة لمستحضرات التجميل في أفريقيا، ولديها ثقافة عالية في استخدام أدوات التجميل للبشرة والشعر.

وسيضم المعرض الأدوات اللازمة لصالونات التجميل ومنتجات العناية اليومية، ومنتجات النظافة والملحقات والعطور والجواهر.