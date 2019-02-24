شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر فلسطينية: إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت قبل ساعات الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى فى القدس من منزله.

وقال عدنان الحسينى وزير شؤون القدس فى الحكومة الفلسطينية لرويترز "اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف سيكون له تداعياته لما يمثله".

وأضاف "يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة حيث تم افتتاحه ورغم أن العملية جرت بهدوء تام".

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وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى عملية الاعتقال.

وتأتى عملية الاعتقال بعد يومين من فتح مجلس الأوقاف الأعلى فى القدس لباب مصلى مجلس الرحمة المغلق بقرار من الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية بيانا قالت فيه إنها ستعتقل كل من شارك فى خرق قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة.