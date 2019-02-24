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أول تعليق للأمير خالد بن سلمان بعد إعفائه من منصبه

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وعبر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير ، متعهدا أن يكون سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطنه.

وأضاف الأمير خالد: "ها نحن نعود لميدان العز والشرف"، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة دينه ووطنه وقيادته.

​وصدر أمر ملكي سعودي، مساء أمس السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه كسفير الرياض لدى واشنطن.

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