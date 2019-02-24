أول تعليق للأمير خالد بن سلمان بعد إعفائه من منصبه

وعبر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متعهدا أن يكون سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطنه.

وأضاف الأمير خالد: "ها نحن نعود لميدان العز والشرف"، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة دينه ووطنه وقيادته.

​وصدر أمر ملكي سعودي، مساء أمس السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه كسفير الرياض لدى واشنطن.