أبرز المباريات العالمية ليوم #الأحد “24 فبراير”

الخليج - حسن القبيسي تتجه الأنظار مساء اليوم إلي إنجلترا حيث يلتقي مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، وفي الدوري الإنجليزي يبحث ليفربول عن الصدارة عندما يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد ، وفيما يلي أبرز مباريات الأحد الـ 24 فبراير : كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 19:30 تشيلسي × مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 17:05 آرسنال × ساوثامبتون 17:05 مانشستر يونايتد × ليفربول الدوري الإسباني 14:00 ليغانيس × فالنسيا 18:15 أتلتيكو مدريد × فياريال 20:30 بلد الوليد × ريال بيتيس 22:45 ليفانتي × ريال مدريد الدوري الإيطالي 14:30 سامبدوريا × كالياري 17:00 كييفو فيرونا × جنوى 17:00 ساسولو × سبال 17:00 بولونيا × يوفنتوس 20:00 بارما × نابولي 22:30 فيورنتينا × إنتر ميلان الدوري الألماني 17:30 هانوفر × إينتراخت فرانكفورت 20:00 بروسيا دورتموند × باير ليفركوزن الدوري الفرنسي 17:00 نانت × بوردو 19:00 رين × مارسيليا 23:00 موناكو × ليون

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