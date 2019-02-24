شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف ذكي جديد بكاميرا 48 ميغابيكسل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت شركة Ulefone النقاب عن هاتفها الذكي T3 الفاخر الجديد خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC19 بمدينة برشلونة الإسبانية. وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل وكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 48 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا ثالثة تعمل كوحدة 3D Tof. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي T3 الفاخر الجديد على معالج Helio P90 SoC وذاكرة عشوائية سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت. كما يزخر الهاتف الجديد بشاشة قياس 6.3 بوصة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4200 مللي أمبير ساعة، مع دعم وظيفة الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0.

كانت هذه تفاصيل خبر هاتف ذكي جديد بكاميرا 48 ميغابيكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.